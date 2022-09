35 Aktivisten des Bündnisses „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“ demonstrierten vor dem Osnabrücker Amtsgericht. Foto: NWM-TV up-down up-down Demo vor dem Amtsgericht Osnabrück Tierrechtsaktivisten wehren sich gegen Festnahmen bei Tönnies in Badbergen Von Anke Schneider | 27.09.2022, 14:14 Uhr

Vor dem Amtsgericht Osnabrück demonstrierten am Dienstag rund 35 Aktivisten des Bündnisses „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“. Die Demo war eine Folge der Blockade des Schlachthofes des Fleisch-Unternehmens Tönnies in Badbergen, bei der am Montag mehrere Teilnehmer festgenommen wurden.