Es geht nicht weiter: Nach 33 Jahren schließt Arigo Gäng seine Galerie an der Iburger Straße in Osnabrück. FOTO: Thomas Wübker Neuanfang in Hagen aTW Nach 33 Jahren schließt die Galerie Gäng an der Iburger Straße in Osnabrück Von Thomas Wübker | 02.08.2022, 08:09 Uhr

Nach 33 Jahren geht eine Ära zu Ende: Die Galerie Gäng stellt ihren Betrieb an der Iburger Straße in Osnabrück ein. Inhaber Arigo Gäng zieht ins benachbarte Hagen am Teutoburger Wald um.