Die Begeisterung für alte Mythen und Geschichten ist groß. Auch im Osnabrücker Land gibt es zahlreiche Orte, an denen Ausflügler mit etwas Fantasie dem Übernatürlichen nahe sein können. Foto: imago images/blickwinkel up-down up-down Legenden von Nonnen, Zwergen und Herrschern Diese fünf sagenhaften Orte im Osnabrücker Land lohnen einen Besuch Von Carl-Justus Strautmann | 18.07.2023, 05:35 Uhr

Um viele Orte im Osnabrücker Land ranken sich seit je her Sagen und Legenden. Uralte Geschichten überliefern bis heute die Ängste und Sorgen alter Bauernschaften, die ihren Ursprung meist im Unerklärlichen hatten und dadurch unwiderlegbar ihren Weg in den Volksmund fanden. Diese fünf Ziele bieten sich für einen Ferienausflug an.