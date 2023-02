Der Osnabrücker Hans Calmeyer (1903-1972, hier eine undatierte Aufnahme) rettete als NS-Funktionär fast 3000 Juden vor der Ermordung, schickte aber auch viele in den sicheren Tod. Foto: dpa up-down up-down Ist das mutlos oder klug? Neuer Name für Judenretter-Museum: Hans-Calmeyer-Haus in Osnabrück wird umbenannt Von Sebastian Stricker | 28.01.2023, 09:51 Uhr | Update vor 10 Min.

Das neue städtische Museum in der Villa am Heger Tor wird wohl doch nicht „Hans-Calmeyer-Haus“ heißen. Zu stark polarisiert inzwischen der Name des darin beleuchteten Osnabrücker NS-Funktionärs, der fast 3000 Juden vor dem KZ rettete – aber auch vielen seine Hilfe verwehrte. Für ihn soll höchstens im Untertitel Platz sein, raten Fachleute. Reaktionen auf einen umstrittenen Vorschlag.