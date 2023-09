Projekt der Musikschule Music-Escape-Room in Osnabrück: Wer bringt die Musikgeschichte in Ordnung? Von Tom Bullmann | 05.09.2023, 16:28 Uhr Jeder Musiker spielte per Druck auf einen Buzzer eine kurze Melodie, doch welche Reihenfolge war die richtige, um einen Song von der Band Queen zu bilden? Foto: Tom Bullmann up-down up-down

Anlässlich des Westfälischen Friedensjubiläums hat die Musik- und Kunstschule Osnabrück in der Lagerhalle ein „Music Escape Adventure“ organisiert: Teilnehmer mussten in „Escape Rooms“ die Musikgeschichte in Ordnung bringen, die von einer Gangsterbande durcheinander gewürfelt worden war.