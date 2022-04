#popsalon2022 so war der Samstag. International Music im Haus der Jugend. FOTO: Andre Havergo Highlights und „Zukunftsmusik“ Osnabrücker Popsalon meldet sich zum 10. Jubiläum voll und eindrucksvoll zurück Von Thomas Wübker | 10.04.2022, 12:42 Uhr

Wie war es beim zehnten Popsalon in Osnabrück Was waren die Höhepunkte des Festivals? Welchen Stellenwert hat der Popsalon in der bundesrepublikanischen Musik-Landschaft und wo geht es in Zukunft hin? Wir ziehen Bilanz und wagen einen Ausblick.