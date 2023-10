Konzert und Gaming am 18. November Musiker spielen live zum Nintendo-Spiel „Mario Kart“ in Osnabrück Von Thomas Wübker | 15.10.2023, 14:04 Uhr Nintendo Switch: Mit Mario durchs Badezimmer heizen Foto: nintendo.com/dpa-tmn up-down up-down

Dass Musiker einen Film begleiten, kennt man. Am 18. November begleitet eine Big Band in Osnabrück Gamer, die „Mario Kart“ spielen. Diese einzigarte Verbindung aus Konzert und Videospiel findet zum ersten Mal in Deutschland statt.