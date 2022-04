Im Saal des Kulturzentrums an der Rolandsmauer entern Kai Strauss & „The Electric Blues Allstars“ (Erkan Özdemir am Bass; Alex Lex an den Drums und Jan Karow an den Keyboards) die Bühne. Nach 15 gemeinsamen Jahren, fünf CD-Veröffentlichungen und zahllosen Auftritten in ganz Europa mit der von ihm gegründeten Band „Memo Gonzalez & The Bluescasters“ schlägt Ausnahme-Gitarrist Strauss nun ein neues Kapitel auf.

Darüber hinaus kommen Freunde der zwölf Takte in dieser Nacht auch in einer Reihe fußläufiger Restaurants und Kneipen auf ihre Kosten: In der Alten Wirtschaft Peitsche, direkt am Heger Tor, greift „Pit der Straßenmusikant“ in die Saiten. Schräg gegenüber, in der Bier- und Weinkneipe Zwiebel, stimmt das Bielefelder Trio „Blues Baldies“ Rock-’n’-Roll-, Blues- und Soulklassiker der Sechziger- bis Achtzigerjahre und Eigenkompositionen an.

In der Joe Enochs Sportsbar präsentiert mit „Hoodoo Men“ ein weiteres Blues-Trio eigene Songs und oft gehörte Stücke in neuem Gewand. Bei Weinkrüger sorgt die Zwei-Mann-Kapelle „Trip to Louisiana“ mit Bluesklassikern, Traditionals und Instrumentals für Stimmung. Manch ein Bluesfreund hat Andreas Prante (Akkordeon) und Wolfgang Voss (XXL-Waschbrett) bereits in einer ihrer mehr als 300 Shows an verschiedenen Standorten des GOP-Varietés gesehen.

In der Cocktailbar Remise greift die „O-Town Bluesband“ zu den Instrumenten. Die 2009 an der Musikschule Osnabrück gegründete Gruppe ging aus einer reinen Nachwuchsschülerband unter der Leitung von Todor Todorovic („Blues Company“) hervor. Mit Stücken von Robert Johnson über Muddy Waters bis hin zu Peter Green und Elvis Presley gewährt die Formation einen Einblick in die vielfältigen Richtungen und Entwicklungen des Genres bis zur Rockmusik der späten 60er-Jahre.

„7th Friday Blues Night“, Freitag, 11. November, Heger-Tor-Viertel, Beginn: 21 Uhr, Eintritt: frei

Zeit für Lärm

Lust auf düstere Klänge? Im Bastard Club (Buersche Straße) geht Samstag eine weitere Ausgabe des Industrial- & Noise-Festivals „Zeit für Lärm“ in eine neue Runde. In der passenden Atmosphäre der einstigen Industriehalle gibt neben den Szene-DJs „Schneiderlein“ (Kopf der Partyreihe) und „Yourself in the Mirror“ (legt im oberen Clubbereich Experimental und Dark-Ambient auf) auch ein musikalischer Live-Act den Ton an: Die Tanzkapelle „Schlauch 2 Elf“. Das Gemeinschaftsprojekt der Nachtaktivisten „Frl. Linientreu“ und „Saturm Zlide“ karikiert die deutsche Vereinskultur und will mit seinem treibenden Sound ebenfalls die Lust am Tanzen wecken.