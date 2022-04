Die Kranzniederlegung am Mahnmal Alte Synagoge erfolgte durch die Stadt, das Land, die Jüdische Gemeinde, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die Hans-Calmeyer-Initiative und die Deutsch-Israelische Gesellschaft. Auf Hebräisch folgte das Gebet zum Gedenken an die Toten der Schoah durch Rabbiner Shimon Großberg. Das Kaddisch-Gebet sprach ein weiterer Vertreter der jüdischen Gemeinde.

Zuvor fand in der Schlossaula die Gedenkveranstaltung statt, die diesmal die Angelaschule gestaltete. Mit Blick auf den 9. November 1938 erteilte Oberbürgermeister Boris Pistorius Schlussstrich-Debatten eine Absage. Es gehe beim Erinnern an den Nationalsozialismus nicht um das Einreden von Schuldgefühlen, sondern um ein Augen öffnendes Verstehen des Geschehenen. „Dann gelingt es leichter, die Reihen zu schließen und zu sagen: Das werden wir nicht mehr zulassen“, so Pistorius.

Die Angelaschüler verknüpften ihr aktuelles Musicalprojekt „Anatevka“ mit dem Gedenken an die Pogromnacht von 1938. In die mit großer Leichtigkeit gespielten Musikeinlagen des Musicals flochten die Schüler eindrucksvolle Spielszenen ein. So folgte auf das bekannte Lied „Wenn ich einmal reich wär“ eine Analyse der wirtschaftlichen Lebensgrundlagen der Juden nebst der verzerrt-diskriminierenden Darstellung durch die Nationalsozialisten. Oder: Auf die Musicalszene, die den Bewohnern des ukrainischen Dorfes Anatevka eine kleine Demonstration, gemeint ist ein Pogrom, ankündigt, folgten beklemmende Augenzeugenberichte aus den Stunden, als die Osnabrücker Synagoge in Brand stand. Bewegend auch das von Ensemble und Orchester gemeinsam gesungene Abschlusslied „In deinen Toren werd ich stehen, du freie Stadt Jerusalem“.

Das Musical wird heute noch einmal in der Angelaschule aufgeführt. Karten sind über das Sekretariat unter 0541/610940 und an der Abendkasse erhältlich.