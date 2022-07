Im Einsatz: Djamila Naoual Al-Slaiman singt vor der Jury. FOTO: Michael Gründel up-down up-down Logo NEO Reportage: Drei Tage Zittern Djamila Al-Slaiman kämpft für einen Ausbildungsplatz zur Musical-Darstellerin in Osnabrück Von Catharina Peters | 16.07.2022, 08:45 Uhr

Singen, Tanzen, Schauspiel: In diesen drei Bereichen werden alle Bewerber geprüft, die am Institut für Musik in Osnabrück (IfM) das Fach Musical studieren möchten. Drei Tage lang geben sie ihr bestes. Schwitzen und hoffen, eine Runde weiter zu kommen. Wir haben Bewerberin Djamila Naoual Al-Slaiman aus Berlin dabei begleitet.