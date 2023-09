Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre fragten sich ein paar Musikfreaks, wie die Musik von Johann Sebastian Bach und dessen Zeitgenossen zu ihrer Entstehungszeit geklungen haben mag. Sie kramten Hörner und Trompeten ohne Ventile hervor und Gamben und Lauten, sie bespannten die Geigen mit Darmsaiten. Deshalb bespöttelte die konventionelle Klassikwelt die Originalklang-Forscher als „Darmsaiten-Fraktion“. Anders gesagt: So richtig ernst nahm der klassische Musikbetrieb das Phänomen nicht.

Mit den Jahren hat sich das komplett gewandelt. Die sogenannte „Alte-Musik-Bewegung“ oder synonym die „historische Aufführungspraxis“ brachten Schwung ins darbende Geschäft mit der klassischen Musik, und sie bekamen Einfluss: Wenn heute die Berliner oder die Wiener Philharmoniker oder auch das Osnabrücker Symphonieorchester eine Mozartoper oder eine Beethoven-Sinfonie spielt, klingen die Erkenntnisse der historischen Einführungspraxis durch: Der Klang ist schärfer, pointierter, dynamischer geworden als zu Zeiten eines Herbert von Karajan.

Das Festival Musica Viva widmet sich nun seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten dem Originalklang, und das so nachhaltig, dass Festivalleiter Herbert Vieth nahezu alle maßgeblichen Künstler und Ensembles aus diesem Bereich schon begrüßt hat. An diesem Sonntag beginnt das diesjährige Festival mit einem Gastspiel der Akademie für Alte Musik Berlin, und bis 24. September vermitteln acht Konzerte, wie aktuell die sogenannte Alte Musik ist. Erfahren Sie hier, was die Konzerte so besonders macht.