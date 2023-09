„Die städtischen Fachbereiche sind bis auf einige Ausnahmen geschlossen“, kündigt die Verwaltung in einer Mitteilung an. Ein Überblick:

Rathaus

Das Rathaus ist für Besucher von 10 bis 16 Uhr geöffnet, kündigt eine Stadtsprecherin an.

Museumsquartier: Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum

Am Tag der Deutschen Einheit ist das Museumsquartier von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr findet eine öffentliche Führung im Felix-Nussbaum-Haus statt. Dort wird auch die Sonderausstellung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Hauses: „ #nichtmuedewerden - Felix Nussbaum und künstlerischer Widerstand heute“ gezeigt, im Kulturgeschichtlichen Museum ist die Ausstellung „Stadtspuren“ zur Osnabrücker Stadtgeschichte zu sehen.

Kunsthalle Osnabrück

Die Kunsthalle Osnabrück ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet und zeigt die Ausstellung von Aram Bartholl „Ihr Paket ist abholbereit“.

Erich Maria Remarque-Friedenszentrum

Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen sind neben der Dauerausstellung zu Leben, Werk und Wirkung von Erich Maria Remarque die Ausstellungen „Ein Geschenk für Remarque“ und „Networking Remarque“ anlässlich seines 125. Geburtstages am 22. Juni.

Museum Industriekultur

Das MIK Museum Industriekultur ist am 3. Oktober von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Ausstellungen:

„Mensch – Natur – Wirtschaft“,

Dauerausstellung des MIK: Welthandel. Geschichte, Gegenwart, Perspektiven

L’Océan Noir – The Black Ocean – O Oceano negro

Industriekultur andernorts: Kokerei Hansa in Dortmund

Aufnahmen der Fotografischen Gesellschaft Osnabrück

Museum am Schölerberg

Das Museum am Schölerberg ist am Tag der Deutschen Einheit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die neue Dauerausstellung. „Sie zeigt die Entwicklung des Lebens – von der Geburt unseres Planeten bis hin zu städtischen Zukunftsmodellen“, heißt es von der Stadt. Besucher könnten unter anderem einen nachgebauten Karbonwald, in dem Augmented Reality ausgestorbene Tiere wieder zum Leben erweckt werden, entdecken.

Planetarium

Das Planetarium des Museums am Schölerberg ist ebenfalls geöffnet. Zu sehen sind die Shows „Captain Schnuppes Weltraumreise“ um 14.30 Uhr, „Polaris und das Rätsel der Polarnacht“ um 16 Uhr und „Ziel: Zukunft – Vom Jetzt bis zur Ewigkeit“ um 17.30 Uhr. Tickets können online auf museum-am-schoelerberg.de, per E-Mail an info@museum-am-schoelerberg.de oder unter Telefon 0541/323-7000 vorab reserviert werden.

Stadtbibliothek und Bücherbus

Am 3. Oktober ist die Stadtbibliothek am Markt geschlossen, auch der Bücherbus fährt nicht.

Tourist Information

Die Tourist Information ist am Feiertag geschlossen.

Wochenmärkte

Der Wochenmarkt an der Lerchenstraße findet am 3. Oktober nicht statt.