Seit 2006 fahren die Profis jährlich am Tag der Deutschen Einheit durch das Münsterland – in diesem Jahr geht es erstmals auch durch das Osnabrücker Land. Am 3. Oktober 2023 um 12:44 Uhr ertönt dafür am Rathaus Osnabrück der Startschuss. Danach brechen die ungefähr 200 Profis zu ihrer Tour auf, die rund 194 Kilometer umfasst.

Nach dem Start am Rathaus bewegen sich die Teilnehmer auf den Heger-Tor-Wall in Richtung Rosenplatz und folgen der Sutthauser Straße nach Alt-Georgsmarienhütte, wo ihre Ankunft für 12:56 Uhr vorausgesagt wird. Anschließend trifft die Strecke auf Ausläufer des Teutoburger Waldes und steuert Bad Iburg an. Im Südkreis von Osnabrück drehen die Teilnehmer dann zwei Runden, sodass die Zuschauer aus Bad Iburg, Glane, Bad Laer und Glandorf die Profis gleich zweimal aus nächster Nähe erleben können.

Wann und wo die Profis des Münsterland Giros 2023 hautnah zu erleben sind

Die ungefähren Ankunftszeiten in Bad Iburg sind um 13:10 und 13:50 Uhr, in Glane werden die Radfahrer zuerst um 13:12 Uhr und dann erneut um 13:53 Uhr erwartet. Bad Laer bereitet sich auf die Durchfahrt der Sportler um 13:18 und um 13:59 Uhr vor, während in Glandorf die Ankunft der Radfahrer für 13:27 und 14:08 Uhr vorgesehen ist. Nach der zweiten Runde verlassen die Profis dann das Osnabrücker Land – über Lienen geht es dann über Tecklenburg, Ladbergen und Ostbevern bis nach Münster, wo die Profis dann schlussendlich gegen 17 Uhr am Ziel am Schlossplatz in Münster eintreffen sollen.

So sieht die diesjährige Profistrecke aus. Foto: Sparkassen Münsterland Giro Profistrecke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mehr Informationen: GPS-Daten der Strecke des Münsterland Giros 2023 größer als Größer als Zeichen Sie können die Geodaten für den Münsterland Giro 2023 auch herunterladen. Schauen Sie dazu entweder auf die offizielle Seite des Giros, werfen Sie einen Blick auf den Geo-Link oder laden Sie die Strecke direkt für die App Komoot runter.

Diese Profis sind beim Münsterland Giro 2023

Mit dabei sind Titelverteidiger Christoph Laporte, der sich am vergangenen Sonntag den Europameistertitel im Straßenrennen sichern konnte. Ein weiterer Favorit ist Olav Kooij, der bei der EM die Bronzemedaille für sich beanspruchen konnte. Auch Ex-Weltmeister Mads Pedersen und John Degenkolb gehörten im Straßenrennen zur Spitzengruppe und haben sich für das Rennen von Osnabrück nach Münster angekündigt.

„LeezenCup“ 2023 erstmals ausgebucht

Der „LeezenCup“ bietet Hobbyfahrern die Möglichkeit, sich in verschiedenen Rennen zu messen. Mit über 5200 Teilnehmern ist dieser bereits ausgebucht. Drei verschiedene Distanzen – 60, 95 und 125 Kilometer – stehen beim LeezenCup zur Auswahl. Alle drei Rennen starten und enden in Münster. Eine genaue Übersicht über alle verschiedene Rennen, einschließlich des Profirennens, bietet eine Übersicht der Stadt Münster.