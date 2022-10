Die Städte Münster und Bielefeld laden die Menschen aus dem benachbarten Bundesland zum Shoppen und zu verschiedenen kulturellen Veranstaltungen ein. Symbolfoto: dpa/Markus Scholz up-down up-down „Niedersachsentag“ vor „Westfalentag“ Münster und Bielefeld rechnen mit Besuch aus Niedersachsen am Reformationstag 2022 Von Anke Schneider | 30.10.2022, 13:00 Uhr

„Niedersachsentag“ in Westfalen – das hat es im Jahr 2018 zum ersten Mal gegeben. Bei der Premiere waren die Straßen in der Innenstadt von Münster hoffnungslos verstopft, die Parkhäuser komplett ausgebucht. Dieses Jahr freut man sich erneut auf viele Besucher aus der Nachbarschaft. Ebenso ist es in Bielefeld.