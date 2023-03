Die Müllabfuhr in Osnabrück macht eine Oster-Pause. Dadurch ändern sich die Abfuhrtermine. Archivfoto: Steve Weber up-down up-down Abholtermin vorgezogen So wird in Osnabrück um Ostern 2023 der Müll abgefahren Von noz.de | 28.03.2023, 13:39 Uhr

Am 7. und am 10. April macht die Müllabfuhr in Osnabrück eine Oster-Pause. Daher werden die Abholtermine in der Karwoche um einen beziehungsweise zwei Tage vorgezogen.