Am Dienstag war am Rubbenbruchsee schon nichts mehr zu sehen vom Müll des Vortags. Die Mitarbeiter des OSB hatten bereits dafür gesorgt, dass die Mülltonnen leer und die Freiflächen wieder sauber waren. Foto: André Havergo up-down up-down Bratwurstreste und Bierkästen Weniger Müll am 1. Mai? Die Bilanz an drei Hotspots in Osnabrück und Umgebung Von Arlena Schünemann | 03.05.2023, 16:26 Uhr

Eine Bollerwagen-Tour gehört für viele junge Menschen am 1. Mai dazu. In diesem Jahr waren wieder zahlreiche Maigänger in Osnabrück und Umgebung unterwegs. Ein altbekanntes Ärgernis am Tag danach: Müll, der achtlos in der Natur hinterlassen wurde. Auch in diesem Jahr?