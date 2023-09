Das Glück der Zuzanna Maria Cecurski Moyamoya: Wie Osnabrücker Ärzte eine junge Frau gerettet haben Von Christoph Beyer | 12.09.2023, 09:10 Uhr Sie freuen sich über die erfolgreiche Behandlung der seltenen Moyamoya-Erkrankung: (von links) Dr. Ralf Dittrich, Patientin Zuzanna Maria Cecurski und Chefärztin Dr. Andrea Neundorf. Foto: Nils-Stensen-Kliniken up-down up-down

Ein Kribbeln in den Fingern und Kopfschmerzen waren die ersten Symptome, die Zuzanna Maria Cecurski aus Osnabrück spürte. Was die 22-Jährige zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnte: Sie litt an der seltenen Moyamoya-Erkrankung, bei der es zu einer Verengung der gehirnversorgenden Blutgefäße kommt. Ohne rechtzeitige Behandlung können die Folgen gravierend sein.