Bei einem Sturz mit dem Motorrad ist am Montag ein Mann in Osnabrück schwer verletzt worden. (Symbolbild) FOTO: Michael Gründel Sturz in zwei Meter tiefen Graben Motorradfahrer bei Unfall in Osnabrück schwer verletzt Von Henrike Laing | 23.05.2022, 19:27 Uhr

Am späten Montagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der Darumer Straße in Osnabrück in einen Graben gestürzt. Dabei soll sich der Mann schwere Verletzungen zugezogen haben.