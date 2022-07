Rettungskräfte versorgten die Beteiligten. FOTO: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto) up-down up-down Mit Auto kollidiert Motorradfahrer kommt bei Unfall in Osnabrück glimpflich davon Von Niklas Golitschek | 08.07.2022, 16:54 Uhr | Update vor 28 Min.

In der Straße „Zum Flugplatz“ in Osnabrück ist am Freitagnachmittag ein Unfall passiert. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben.