Analysiert die Welt der Mittdreißiger: Moritz Neumeier in der Lagerhalle. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down In der Osnabrücker Lagerhalle Comedian Moritz Neumeier: Böse Pointen und Perspektiven für die Generation über 30 Von Ralf Döring | 31.03.2023, 09:15 Uhr

Der Kabarettist Moritz Neumeier ist in der Lagerhalle in Osnabrück zu Gast gewesen. Was der 35-Jährige über Politik, Beziehungen und Kinder zu sagen hatte, hat das Publikum zum Lachen und auch irgendwie zum Nachdenken gebracht.