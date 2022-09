Eine Abbildung der Justitia mit Schwert und Waage, jedoch Stirnband statt Augenbinde, aufgenommen am 11.05.2022 während der Urteilsverkündung der 2. Großen Strafkammer gegen Windkraftbetrüger Hendrik Holt (nicht im Bild) im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Osnabrück. Foto: David Ebener ***Stichworte*** Symbolbild, Symbolfoto, Illustration, LO, Wirtschaft, Betrug, Betrüger, Prozess, Windkraft, Wirtschaft, Betrug, Betrüger, Prozess, Windkraft, dam-archiv Symbolfoto: David Ebener up-down up-down Verfahren am Landgericht Osnabrück Tödlicher Schuss in Frankfurt: Verteidiger will Gutachter aus den USA laden lassen Von Hendrik Steinkuhl | 29.09.2022, 16:42 Uhr

Prozess ohne Ende? Seit Juni läuft das Verfahren gegen zwei junge Männer aus der Region Osnabrück, die in Frankfurt einen Drogendealer ermordet haben sollen. Die Schwurgerichtskammer am Osnabrücker Landgericht will zum Ende kommen – doch die Verteidigung stellt immer neue Beweisanträge.