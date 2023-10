Am 28. Oktober Moonlight Shopping in Osnabrück dieses Mal bei Vollmond Von Anke Schneider | 23.10.2023, 13:45 Uhr Auf dem Nikolaiort wird es wieder zu jeder vollen Stunde eine spektakuläre Lasershow geben. Foto: Wach UG/mO up-down up-down

Die Osnabrücker Innenstadt wird am Samstag, 28. Oktober, in einem besonderen Licht erstrahlen. Das Moonlight Shopping kehrt zurück und verspricht eine Nacht voller Aktionen und Unterhaltung für kleine und große Leute. Von oben strahlt der Vollmond auf die Innenstadt herab, der am 28. Oktober um 22.24 Uhr seine volle Größe erreicht.