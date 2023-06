Wie der Mond wohl durch ein Teleskop aussieht? Interessierte können sich das heute ab 20 Uhr in Osnabrück ansschauen. Foto: Steve Weber up-down up-down Mitmach-Aktion „On the moon again“ Heute Abend können Sie im Nettepark Osnabrück den Mond durch ein Teleskop beobachten Von Neele Becker | 25.06.2023, 10:33 Uhr

Überall auf der Welt richten Hobby-Astronomen derzeit ihre Objektive gen Himmel, um Interessierten den Mond und andere Himmelskörper zu zeigen. Die Aktion „On the moon again“ findet in Deutschland nur in Osnabrück statt – unter anderem heute ab 20 Uhr im Nettepark. Am Samstag waren wir schon dabei.