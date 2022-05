Auch zum Ende wird es nochmal staubig: Mit schwerem Gerät werden die letzten Gebäudereste abgerissen. FOTO: Patrick Kern Mega-Baustelle an der Möserstraße Projekt Möser-Quartier: Bagger reißen letzte Gebäudereste ab Von Patrick Kern | 05.05.2022, 16:05 Uhr

Eigentlich hätte schon der Neubau des Wohnquartiers in der Osnabrücker Innenstadt starten sollen. Doch noch kämpfen Bagger an der Möserstraße gegen die letzten Gebäudereste. So sieht es derzeit auf der Mega-Baustelle aus.