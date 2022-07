Die Ausmaße der neuen Logistikdrehscheibe neben dem Druckzentrum in Schinkel-Ost sind schon zu erkennen. Das Foto entstand gestern während einer Baustellenbesichtigung. Von links: Christoph Dieckmann (Ingenieurgemeinschaft igk), Karl-Heinz Borgelt (Projektleiter), Jens Masur (Geschäftsführer Druckzentrum), Laurence Mehl und Christoph Niemöller (NOZ-Geschäftsführer). FOTO: Klaus Lindemann up-down up-down Moderne Drehscheibe Medienhaus Neue OZ investiert vier Millionen Euro in Logistikzentrum Von Wilfried Hinrichs | 15.01.2013, 09:42 Uhr

Das Medienhaus Neue Osnabrücker Zeitung investiert vier Millionen Euro in ein Logistikzentrum an der Weißen Breite in Schinkel-Ost. Hier werden ab der zweiten Jahreshälfte Millionen Briefe und Beilagen sortiert und ausgeliefert.