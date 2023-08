Die Antworten unserer Leser Mobilitätswende in der Region Osnabrück? Das muss sich ändern! Von Jean-Charles Fays | 07.08.2023, 05:56 Uhr Mit den Selbstversuchen unserer Redakteure zur Mobilitätswende startete die erste Staffel. In der zweiten Staffel stellten wird die Vorreiter der Verkehrswende aus der Region vor: nun geben unsere Leserinnen und Leser Hinweise, wie sich die Mobilitätsangebote verändern müssen, damit die Verkehrswende gelingt. Foto: André Havergo up-down up-down

In der zweiten Staffel unserer Mobilitätsserie haben wir nicht nur die Vorreiter der Verkehrswende in der Region Osnabrück vorgestellt, wir haben unsere Leser auch gefragt: „Was hindert Sie noch am Umstieg? Was muss sich ändern, damit die Mobilitätswende gelingt?“ Hier kommen die Antworten.