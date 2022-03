Das mobile Impfteam der Stadt Osnabrück ist auch in der kommenden Woche wieder im Einsatz gegen das Coronavirus (Symbolfoto). FOTO: Robert Michael/dpa Von Dienstag bis Samstag Mobiles Team impft nächste Woche an fünf Orten in Osnabrück Von Rainer Lahmann-Lammert | 11.03.2022, 14:28 Uhr

Das mobile Impfteam ist in der kommenden Woche wieder an fünf Tagen an fünf verschiedenen Orten in der Stadt Osnabrück im Einsatz.