Münster hat einige wenige Parkstreifen mit mobilen Bäumen gesperrt. In Osnabrück kamen an der Pagenstecherstraße Betonklötze zum Einsatz. Nicht schön, aber schnell und billig umsetzbar. Foto: André Pohl/Wilfried Hinrichs up-down up-down In Münster gesehen Mobiler Baum im Kübel: Eine Alternative für die Osnabrücker Betonklotz-Allee? Von Wilfried Hinrichs | 21.06.2023, 09:39 Uhr

Die Stadt Münster hat in einigen Straßen mobile Bäume aufgestellt. Wären solche XXL-Kübelpflanzen eine Alternative für die umstrittenen Betonklötze an der Pagenstecherstraße in Osnabrück?, fragte ein NOZ-Leser. Wir haben uns erkundigt.