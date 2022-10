Widerstand bei Festnahmen sei nichts Ungewöhnliches, sagte Heiner Pahlmann, Sprecher der Bundespolizei. Aber dass vier Personen versuchen, eine Polizeiwache zu stürmen, habe er noch nicht erlebt. Nun sind die Bundespolizisten, die am Samstagabend ihren Dienst versahen, um eine Erfahrung reicher. Allerdings um eine, die sie wohl lieber nicht gemacht hätten.

Wie Pahlmann schilderte, hatten am Samstagabend vier VfL-Fans versucht, in die Wache am Hauptbahnhof einzudringen. Sie hatten zwei Bekannte herausholen wollen, die die Polizisten kurz vorher im Bahnhof festgenommen hatten. Die vier Eindringlinge hatten bereits die Außentür durchschritten und befanden sich auf dem Flur zur inneren Tür der Wache, als sich ihnen zwei Beamte entgegenstellten und die Angreifer zurückdrängten. Dabei habe einer der Polizisten einen Schlagstock eingesetzt und einen der Eindringlinge an der Hand getroffen, sagte der Sprecher.

Der Einsatz des Schlagstocks sei in einer solchen Situation nicht zu beanstanden, sagte Pahlmann. Vielmehr habe es sich dabei um Selbstverteidigung gehandelt.

Anschließend versammelten sich etwa zehn Fans vor der Wache, beleidigten die Polizisten und forderten die Freilassung der beiden Fans in der Wache. Als zwei Streifenwagen der Landespolizei eintrafen, um ihre Kollegen zu unterstützen, flüchteten einige der Fans – unter anderem die vier Eindringlinge. Doch zumindest einen von ihnen wollen die Beamten erkannt haben. Er soll zur Ultraszene gehören und wird demnächst vorgeladen.

Die Vorgeschichte ereignete sich nach Polizeiangaben wie folgt: Zwei Beamte hatten einen VfL-Fan zum Ausnüchtern auf die Wache bringen wollen. Der 17-Jährige war völlig betrunken durch den Hauptbahnhof getorkelt. Ein Bekannter des Jungen hatte versucht, die Beamten gewaltsam daran zu hindern, ehe ihn das Sicherheitspersonal der Bahn überwältigte. Als die Polizisten die beiden jungen Männer auf die Wache brachten, versuchte eine Bekannte der beiden, ebenfalls in die Wache zu gelangen. Die Polizisten verwehrten ihr den Zutritt, woraufhin die Frau offenbar weitere VfL-Fans zur Hilfe holte, von denen vier dann versuchten, die Wache zu stürmen.

Ein Vertreter der VfL-Ultras von der Violet Crew sagte, er sei überrascht von der Meldung. Ihm seien bislang keine Vorfälle nach dem Spiel bekannt gewesen.