Nach Angaben der Polizei betraten die beiden Männer um 22.52 Uhr den Shop der Tankstelle an der Natruper Straße. Einer der beiden begab sich zur Kasse und forderte unter Vorhalt eines Messers von dem allein anwesenden 21-jährigen Angestellten das Bargeld.

Beide Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: Der Haupttäter ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er war mit einem schwarzen Langarmshirt, schwarzer Hose mit senkrechtem hellen Streifen an der Außenseite der Hose und weißen Schuhen bekleidet. Der Mann war mit einer Sturmhaube und einer Sonnenbrille maskiert und sprach deutsch mit Akzent. Der zweite Täter ist etwas größer (circa 1,80 Meter) und von schlanker Statur. Er trug eine blaue Jeans und ein schwarzes Oberteil. Auch dieser Mann war mit einer Sturmhaube maskiert. Er sprach in einer nicht deutschen Sprache.

Hinweise zu den Räubern nimmt die Osnabrücker Polizei unter Telefon 0541/327-3203 oder 327-2215 entgegen.