Machten Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Thema beim Unternehmentag: Marco Graf (IHK) mit Susanne Hamm-Leitl (Vorsitzende des Bündnisses für Familie Osnabrück) und Matthias Selle (Kreisrat Soziales beim Landkreis Osnabrück). FOTO: Uwe Lewandowski up-down up-down Mit Familienfreundlichkeit Fachkräfte binden Fünfter Tag der Unternehmen über Personalpolitik in der EU Von Gisela Kriz | 15.05.2012, 14:47 Uhr

Wie familienfreundlich ist die Personalpolitik in der EU, in Deutschland und in der Region Osnabrück? Dieser Frage widmeten sich mehrere Vorträge und eine Podiumsdiskussion beim fünften Tag der Unternehmen, zu dem die Familienbündnisse von Stadt und Landkreis Osnabrück in die Industrie und Handelskammer (IHK) eingeladen hatten. „Schon jetzt beklagen 80 Prozent der Unternehmen aus unserem IHK-Bezirk Probleme bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern“, berichtete Hauptgeschäftsführer Marco Graf. Durch den demografischen Wandel und den damit einhergehenden Fachkräftemangel stehen nämlich nicht länger nur Arbeitnehmer, sondern auch die Firmen auf dem Prüfstand.