Mal was anderes: Maitour nach Norderney. Mit 49-Euro-Ticket an die Nordsee Osnabrück-Norderney-Osnabrück: Ab auf die Insel! Von Jessica von den Benken | 28.04.2023, 16:00 Uhr

Norderney ist eine der sieben ostfriesischen Inseln und nicht nur für Nordseeurlauber ein beliebtes Ziel, sondern auch für Tagesausflügler. Warum also nicht am 1. Mai die Sachen packen und einen Tag an der Nordsee verbringen? Oder sogar ein langes Wochenende auf der Insel genießen?