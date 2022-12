Impressionen in Bildern und Video Mit der Drohne über Osnabrück – So schön ist der Winter von oben und | 17.12.2022, 11:30 Uhr Von David Ebener Tobias Saalschmidt | 17.12.2022, 11:30 Uhr

Die Minusgrade in den vergangenen Tagen sorgten auch in Osnabrück für Frost. Flüsse, Felder und Wälder verwandeln sich in frostige Landschaften. Unsere Kollegen haben winterliche Impressionen mit der Drohne aufgenommen.