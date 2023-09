Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN/BdA) stellten ihre Kundgebung und Demonstration am Antikriegstag unter das Motto „Die Welt braucht Frieden, keinen Populismus“.

Nicole Verlage, Geschäftsführerin der DGB-Region Osnabrück, Emsland und Bad Bentheim wies bei ihrer Ansprache vor dem Gewerkschaftshaus auf die Bedeutung des Antikriegstages für den DGB hin. „Wichtig sind für uns die Themen Flucht und Asyl. Damals waren viele Gewerkschafter darauf angewiesen, fliehen zu können und sichere Orte zu finden. Wir wissen, was mit denen passiert ist, denen das verwehrt wurde“, erinnerte sie an den Terror im Nationalsozialismus.

Demonstranten auf dem Weg zum Domvorplatz- Foto: Thorsten Gunther

Der Populismus in der Politik nimmt zu

Eveline Wefer-Kamali vom VVN/BdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten) erinnerte in diesem Zusammenhang auf aktuelle politische Entwicklungen. „Rechte Parteien nehmen immer mehr Einfluss auf unsere Gesellschaft und besetzen zunehmend Posten in der Politik. Und das nicht nur im Osten der Republik“, warnte die 63-Jährige und verwies auf den zunehmenden Populismus in der Politik.

Kunstinstallation Weltenbürger*innen eröffnet

Vom Gewerkschaftshaus am August-Bebel-Platz zog die Demonstration, an der rund sechzig überwiegend älteren Menschen teilnahmen, zum Domhof in der Innenstadt.

Friedlich für den Frieden: Unterwegs waren vor allem ältere Menschen. Foto: Thorsten Gunther

Hier eröffnete die Seebrücke Osnabrück die Kunstinstallation „Weltenbürger*innen“ des Osnabrücker Künstlers Werner Kavermann. Die Seebrücke ist ein Bündnis, das sich für Flüchtlinge, ein Europa ohne Abschottung und ohne Abschiebungen und gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung einsetzt.

Die Welt gehört allen: die Kunstinstallation „Weltenbürger*innen": Foto: Thorsten Gunther

Migrationspolitik, Flucht, Menschenrechte

Lioba Meyer ist Botschafterin für die Seebrücke Osnabrück. „Wenn man für Frieden ist, muss man alles für Menschen in Not tun. Alle haben das Recht zu fliehen aus Gegenden, in denen sie wegen kriegerischer Handlungen oder auch wegen der Folgen des Klimawandels nicht mehr leben können“, so die ehemalige Osnabrücker Bürgermeisterin.

Weiße Fahne, die aus der Erde wachsen - oder doch Schiffe? Foto: Thorsten Gunther

Was sagt der Philosoph?

Ziel der Installation ist es, die Besucher zum Nachdenken über Migrationspolitik, Flucht, Menschenrechte und die Würde des Menschen anzuregen. Sie bezieht sich auf ein Zitat des Philosophen Immanuel Kant. Der befand schon vor sehr langer Zeit, dass „niemand an einem Orte der Welt zu sein mehr Recht hat, als der andere.“ Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 30. September auf dem Domvorplatz.