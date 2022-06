„Und ob“, sagt Astrid Behr vom Bundesverband praktizierender Tierärzte . „Der Körper der Tiere ist unserem sehr ähnlich, deshalb können untrainierte Tiere auch einen Muskelkater bekommen“, so die Tierärztin. Hundehalter könnten das daran erkennen, dass ihr Tier nicht mehr so bewegungsfreudig ist. In besonders schlimmen Fällen kann es bei Haustieren sogar dazu führen, dass sie lahmen.

Über die Ursachen von Muskelkater sind sich die Forscher übrigens uneins. Früher haben sie angenommen, dass die Übersäuerung des Muskels an den Schmerzen schuld ist, doch diese Hypothese ist mittlerweile widerlegt . Heute geht die Forschung davon aus, dass durch die ungewohnte körperliche Belastung eine Überlastung auftritt und dadurch kleine Risse im Muskelgewebe auftreten. Es entstehen Miniaturentzündungen, die durch das Eindringen von Wasser anschwellen. Muskelkater ist also ein Dehnungsschmerz, der durch das Anschwellen der Muskeln entsteht. Laut einer australischen Studie schützen auch das Aufwärmen vor dem Sport und Dehnungsübungen nach dem Training nicht vor den Mini-Verletzungen am Muskel, die durch Überlastung entstehen.

Dass verwöhnte Haustiere Muskelkater bekommen, ist nicht besonders überraschend. Und was ist mit wilden Tieren? „Auch Wildtiere können Muskelkater bekommen“, erklärt Martina Hümmler vom Osnabrücker Zoo. Das sei in der freien Natur allerdings schwer nachweisbar, da Tiere dort in der Regel keine Schwäche zeigen würden. Das täten sie nur in absoluten Notsituationen, denn sie wären sonst für ihre Feinde leichte Beute. „Bei uns im Zoo ist es aber schon so, dass die Tiere nach einem anstrengenden Tag, bei dem sie viel Bewegung hatten, eine Ruhepause einlegen und auch den nächsten Tag dann einmal ruhiger angehen lassen“, so Hümmler. Die langsameren Bewegungen und Ruhezeiten könnten also ein Anzeichen für Muskelkater sein oder aber zumindest ein Indiz dafür sein, dass eine gewisse Regenerationszeit nach der Anstrengung von den Tieren benötigt wird.

Gegen Muskelkater hilft bei Menschen und Tiere übrigens das gleiche: Ein heißes Bad, ein Saunabesuch oder Massagen lindern die Schmerzen. Allerdings hat sich noch niemand gefunden, der mit dem muskelkatergeplagten Löwen in die Sauna gehen wollte.