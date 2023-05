An den Gleisen 2 und 3 fahren die Züge ab. Doch mit Kinderwagen komme ich da ohne Hilfe nicht hin. Endstation ist vor der Treppe. Foto: Julia Gödde-Polley up-down up-down Keine Zugfahrt ohne fremde Hilfe Mit Kinderwagen mit der Bahn ab Bohmte? Endstation am Startbahnhof Eine Kolumne von Julia Gödde-Polley | 18.05.2023, 14:03 Uhr

Alle sprechen von der Verkehrswende. Runter von der Straße, rauf auf die Schiene. Würde ich gemeinsam mit meiner kleinen Tochter auch gerne machen. Gerade für Ausflüge bietet sich der Bahnhof fast vor unserer Haustür quasi an, das Auto stehenzulassen und den Zug zu nehmen. Doch in der Praxis scheitere ich mit Kinderwagen bereits, ehe ich in die Bahn überhaupt einsteigen kann.