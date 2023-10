22 Grad, ein blauer Himmel und ein laues Lüftchen lassen derzeit vergessen, dass in gut zwei Monaten Weihnachten ist. Der Oktober zeigte sich in den vergangenen Tagen von seiner besten Seite. „Osnabrück ist ja öfter mal eine der freundlichsten Ecken in Niedersachsen, in der es gerne mal zwei Grad wärmer ist als beispielsweise in Hamburg“, sagt ein Sprecher vom Deutschen Wetterdienst.

Temperaturen fallen

Schon am Donnerstag stürzen aber auch hier die Temperaturen ab. „In der Nacht wird uns eine Kaltfront überqueren“, so der Meteorologe. Sie bringe in der Nacht Regen mit, der sich bis in den Morgen halten solle. Am Tag wird es dem Experten zufolge grau und feucht. Die Tageshöchsttemperaturen sollen am Donnerstag nur noch bei 16 Grad liegen.

Sturmtief im Anmarsch

Am Freitag ziehe zudem ein Sturmtief auf, das die Temperatur wieder auf 22 Grad ansteigen lasse: „Es bringt aber Regen und Sturmböen mit sich“, so der Sprecher des Wetterdienstes weiter. Diese würden im Osnabrücker Land jedoch nicht so stark ausfallen wie an den Küsten. „Das Sturmtief sorgt am Wochenende dann auch für eine langfristige Abkühlung.“

Pflanzen vor Bodenfrost schützen

Anfang der kommenden Woche sind die Temperaturen mit nur noch vier Grad in der Nacht und knapp über zehn Grad am Tag deutlich herbstlich: „Am Boden kann es noch kälter werden und sogar hier und da zu Bodenfrost kommen“, so der Meteorologe. Pflanzen, die noch ins Winterquartier müssen, weil sie dem Winter nicht standhalten können, sollten spätestens am Wochenende ins Haus geholt werden.

Das Wetter bleibe in den nächsten Woche auf herbstlichem Niveau, so der Sprecher des Wetterdienstes. Temperaturen wie an diesem Mittwoch seien nicht mehr in Sicht.