Mit Céline-Dion-Titel zum Sieg Zwölfjährige aus Lotte am Montag im Finale bei RTL2-Castingshow Von Ursula Holtgrewe | 21.05.2012, 06:57 Uhr

Das große Vorbild für Pia Krämer aus Lotte ist die kanadische Popsängerin Céline Dion. Heute Abend, 20 Uhr, tritt die Zwölfjährige Pia im Finale der RTL2-Castingshow „My name is...“ mit dem Song „I’m Alive“ an. In der Kategorie „Kinder“ möchte sie gewinnen. Ob das in der Live-Show gelingt, ist abhängig davon, wie viele Fernsehzuschauer für sie anrufen.