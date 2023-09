Regionales Label „Miss Merle“ Osnabrückerin bringt ihre am Dümmer gefertigten Düfte auf den Markt Von Corinna Berghahn | 08.09.2023, 06:30 Uhr Jennifer Hoffmann hat ihr Label „Miss Merle“ zwischen Dümmer und Hamburg gelauncht. Nun gibt es ihre Duftprodukte auch im Osnabrücker Einzelhandel zu kaufen. Foto: Jörn Martens up-down up-down

Jennifer Hoffmann fertigt die Raumdüfte und Duftkerzen ihres Labels Miss Merle am Dümmer. Nun gibt es in der Osnabrücker Zwischenzeit auch einen Ort in Osnabrück, wo sie sie verkauft.