Bunte Truppe: Mirja Boes kommt am 27. Mai mit ihrer Band The Honkey Donkeys nach Osnabrück. Foto: Lars Laion up-down up-down Konzert in der Lagerhalle Mirja Boes & The Honkey Donkeys am 27. Mai in Osnabrück Von Thomas Wübker | 27.04.2023, 21:30 Uhr

Wer erinnert sich nicht an „20 Zentimeter“, den Riesenhit von Mirja Boes? Am 27. Mai wird sie ihn zum letzten Mal in der Lagerhalle in Osnabrück mit ihrer Band The Honkey Donkeys vortragen. Sagt sie.