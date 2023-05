Stadt und Landkreis Osnabrück erhalten eine Millionenförderung vom Land. Archivfoto: Gert Westdörp up-down up-down Der Förderbescheid ist da Millionenförderung für Innovationen in Stadt und Landkreis Osnabrück Von Anke Schneider | 15.05.2023, 15:48 Uhr

Mit einer Förderung in Millionenhöhe können Stadt und Landkreis Osnabrück nun Innovationen voranbringen. Niedersachsens Europa- und Regionalministerin Wiebke Osigus übergab am Montag in Osnabrück einen Bescheid in Höhe von knapp 1,26 Millionen Euro an Landrätin Anna Kebschull.