Die bei Neuvermietungen in Osnabrück geforderten Mieten sind in den vergangenen vier Jahren um gut 16 Prozent gestiegen. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down Starke Preisunterschiede in der Stadt Miet-Atlas 2023: Hier kann man in Osnabrück günstig wohnen – und hier ist es teuer Von Frank Wiebrock | 05.07.2023, 05:30 Uhr

Wer jetzt eine neue Wohnung sucht oder suchen muss, hat ein Problem: Die bei Neuvermietungen geforderten Quadratmeterpreise sind in der Stadt Osnabrück in den vergangenen vier Jahren um gut 16 Prozent gestiegen. Der Miet-Atlas zeigt, wo die Mieten am stärksten explodierten – und wo man in der Hasestadt noch halbwegs günstig wohnen kann.