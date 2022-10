Vegetarische Spitzenküche aus der Schweiz - für Teller wie diesen aus Kartoffel und Zwiebel hat Timo Fritsche einen Michelin-Stern erhalten. Foto: Restaurant Oz/Gaudenz Danuser up-down up-down Vegetarisches Restaurant Osnabrücker Koch wird in der Schweiz mit Michelin-Stern ausgezeichnet Von Stefanie Hiekmann | 19.10.2022, 11:34 Uhr

In der Schweiz sind in dieser Woche die Michelin-Sterne für das Jahr 2022 vergeben worden. Unter den frisch gebackenen Sterneköchen ist auch ein Mann, der viele Jahre in Osnabrück tätig war. In seinem Restaurant im Kanton Graubünden wird ausschließlich vegetarisch gekocht.