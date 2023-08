Musical über den Westfälischen Frieden Michael Przewodnik setzt das Jahr 1648 in Osnabrück in Szene Von Thomas Wübker | 14.08.2023, 07:03 Uhr Die Verhandlungen zum Westfälischen Frieden hat Regisseur Michael Przewodnik als Grundlage für sein Musical „1648. Macht. Liebe. Intrige“ genommen. Es wird im September in Osnabrück gespielt. Foto: Thomas Wübker up-down up-down

Das Jahr 1648 war ein Jahr, in dem die Weichen für das moderne Europa gestellt wurden, sagen Historiker. Michael Przewodnik hat aus den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden ein Musical gemacht, das im September in der Lagerhalle und im Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück aufgeführt wird.