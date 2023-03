Osnabrücker Michael Meyer hat Kinderspiel pepaju entwickelt Foto: Pepaju/Sabrina Sipinski-Weber up-down up-down So funktioniert das Kreativspiel Pepaju Osnabrücker Michael Meyer entwickelt eigenes Spiel – weil er Regeln hasst Von Anika Sterna | 08.03.2023, 10:00 Uhr

Ein Spiel ohne Regeln? Pepaju setzt genau da an. Alles, was man braucht, sind Stift, Papier und Kreativität. Wir haben mitgespielt und erfinden unsere eigene Geschichte in diesem Erzähl-Vorlese-Kreativ-Spiel.