Die Spedition Meyer & Meyer ist Opfer eines Hackerangriffs geworden, der die Betriebsabläufe massiv beeinträchtigt. Symbolfoto: Uwe Lewandowski up-down up-down Nach Cyberangriff Osnabrücker Textillogistiker warnt: Auf keinen Fall E-Mails von Meyer & Meyer öffnen Von Wilfried Hinrichs | 21.12.2022, 15:11 Uhr

Der Hackerangriff von Anfang Dezember bereitet dem Osnabrücker Textillogistiker Meyer & Meyer weiter Probleme, er bekommt sie aber langsam in den Griff. Die Systeme würden sukzessive wieder hochgefahren, sagte ein Firmensprecher am Mittwoch. Das Unternehmen warnt derweil vor schädlichen E-Mails, die in seinem Namen verschickt werden könnten.