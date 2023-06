Gäste der Musikhochschule Jeju in Südkorea verstärken das Symphonieorchester der Hochschule Osnabrück bei einem sehr besonderen Friedenskonzert des MeWe-Festivals. Foto: Steve Weber up-down up-down Höhepunkt des „MeWe“-Festivals Musiker aus Korea und Osnabrück begeistern mit Friedenskonzert voller Intensität Von Ralf Döring | 15.06.2023, 17:17 Uhr

Allein für das Friedenskonzert mit Musikern der Musikhochschule Jeju in Südkorea und des Symphonieorchesters der Hochschule lohnte sich der Besuch des MeWe-Festivals in Osnabrück. Es könnte der Auftakt für mehr gewesen sein. Liegt eine Städtepartnerschaft in der Luft?