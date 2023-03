Die Brüder Hannes (links) und Ande Braun prägen den Sound der Metal-Band Kissin‘ Dynamite, die am 18. März in Osnabrück spielt. Foto: André Havergo up-down up-down Auf den Spuren von Bon Jovi Metal-Band Kissin‘ Dynamite am 18. März im Hyde Park in Osnabrück Von Thomas Wübker | 14.03.2023, 09:44 Uhr

Klassischen und melodischen Heavy Metal á la Scorpions, Bon Jovi oder Guns’n’Roses spielt die Band Kissin‘ Dynamite. Sie kommt am 18. März in den Hyde Park in Osnabrück.