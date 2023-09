Konzert im Hyde Park Metal-Band Blind Guardian spielt am 21. Oktober in Osnabrück Von Thomas Wübker | 08.09.2023, 12:00 Uhr Viel Erfahrung bringt die Metal-Band Blind Guardian mit, wenn sie am 21. Oktober in Osnabrück ein Konzert spielt. Foto: Dirk Behlau up-down up-down

Blind Guardian wurde vor 39 Jahren gegründet. Die Metal-Band kann also auf reichlich Erfahrung zurückgreifen, wenn sie am 21. Oktober im Hyde Park in Osnabrück ein Konzert spielt.