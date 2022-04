Das ist das Ziel: Die kommunale Fachstelle für Wohnraumsicherung und Prävention in Osnabrück hilft nicht nur bei Konflikten zwischen Mietern und Vermietern, sondern auch beim Entrümpeln von Messie-Wohnungen. (Symbolfoto) FOTO: imago-images/Manuel Geisser Hilfe bei der Fachstelle für Wohnraumsicherung gesucht Messie-Wohnung: Wie eine Osnabrückerin anfing zu entrümpeln Von Sandra Dorn | 23.04.2022, 11:11 Uhr

Hannelore Meier räumt nach 15 Jahren endlich auf. In Wahrheit heißt die Osnabrückerin anders, doch sie schämt sich unendlich dafür, wie es in ihrer Wohnung aussieht, und will deshalb anonym bleiben. Ihr Aufräumen begann damit, dass sie Ende 2021 bei der Fachstelle Wohnraumsicherung der Stadt Osnabrück anrief.